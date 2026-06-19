Debatt: Fortsätt gärna stödja L-skolreformer

"Fortsätt gärna stödja Liberalernas skolpolitik," skriver Hanna Schölander (L) i en replik. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Replik på "Stökiga klassrum ett politiskt misslyckande".

Stefan Jägnert (SD) har helt rätt i att stökiga klassrum är ett politiskt misslyckande. Därför är det tur att Liberalerna nu genomför den största omläggningen av svensk skolpolitik på 30 år – med stöd av Sverigedemokraterna. För nästan allt Jägnert efterfrågar är redan på väg att bli verklighet tack vare Liberalerna.

Han lyfter behovet av akutskolor. Det håller vi med om. Därför har Liberalerna i regeringen möjliggjort satsningen på fler akutskolor genom statliga medel, så att elever som hotar, stör och förstör undervisningen snabbt kan flyttas och få rätt stöd.

Han efterfrågar mindre grupper och särskilt stöd. Därför går Liberalerna fram med hjälpklasser för elever som stör undervisningen och genomför en stor förändring av stödsystemet så att elever får hjälp tidigare.

Han efterlyser ordning och lärarauktoritet. Därför stärker vi lärarnas befogenheter och reglerar undervisningstiden så att lärare får bättre förutsättningar att göra sitt jobb.

Men vi nöjer oss inte där. Liberalerna genomför nya läroplaner byggda på vetenskap och forskning om hur barn lär sig, med mer fokus på läsning, matematik och grundläggande kunskaper.

Vi har lagt en historiskt stor skolbudget och genomför nu reform efter reform för att vända utvecklingen.

Det är lätt att beskriva problemen i svensk skola. Det svåra är att faktiskt genomföra förändringarna.

Därför är mitt råd till Stefan Jägnert enkelt: fortsätt gärna stödja Liberalernas skolpolitik. För den skola han efterfrågar är precis den skola vi nu bygger.

Hanna Schölander (L),

riksdagskandidat

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