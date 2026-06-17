Debatt: Framtidstro inom skolan

"I förskolan läggs grunden för en lustfylld inlärning," skriver debattören Johan Tolinsson (S). Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

13 september avgör ni inom väljarkåren närmaste framtiden för barn, elever och anställd personal inom förskola och grundskolan genom gå och rösta.

Vi Socialdemokrater har vid en rad tillfällen föreslagit vad vi vill investera i för att skapa de bästa förutsättningarna inom förskola och grundskolan, så att våra elever lyckas få godkända betyg i årskurs 9.

Gång efter gång avslår den borgerliga alliansen med stöd av SD våra förslag.

För Socialdemokraterna är kunskap och utbildning en högt prioriterad fråga och en förutsättning för demokrati och jämlikhet. Att skolan är likvärdig för alla är en självklarhet och alla barn ska ges möjlighet att nå sina drömmars mål. Det är själva grunden för den jämlikhet som vi strävar efter i den svenska modellen. Idag är klyftorna mellan barns skolresultat utifrån adress och föräldrars utbildning alldeles för stora. Socialdemokraterna menar att Kungsbacka kommun har förutsättningar och ska bli den bästa kommunen att växa upp i oavsett föräldrars inkomst eller utbildning.

I förskolan läggs grunden för en lustfylld inlärning. För att ge förutsättningar till detta behövs barngrupper där personalen hinner möta alla barn utifrån deras behov. Barnen skall erbjudas varierad miljö som uppmuntrar till lek och rörelse för att stimulera fysisk och kognitiv utveckling.

Vi har idag en kompetent lärarkår med en hög andel legitimerade lärare. Detta vill vi fortsätta värna. För att lärare ska stanna kvar och fortsätta hålla den höga kvaliteten krävs möjlighet till fortbildning och kunskapsutveckling.

Utöver fortbildningsinsatser är det viktigt med ett fungerande samarbete mellan lärare, där kunskaps- och erfarenhetsutbyte är ett prioriterat inslag i vardagen. En sådan satsning gynnar eleverna och påverkar deras resultat positivt.

För att underlätta för den pedagogiska personalen ska skolan anställa andra yrkeskategorier som exempelvis lärarassistent.

Johan Tolinsson (S)

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