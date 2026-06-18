Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
FOTBOLL 2026-06-25 KL. 11:00
Premium

Värmebölja väntar under Åsacupen

Av Eric Andersson

Till helgen blir det fotbollsfest i Åsa. Då arrangeras klassiska Åsacupen för 55:e gången i ordningen.
– Till skillnad från många andra cuper som tappar i antalet anmälda lag så lyckas vi behålla våra, säger Mikael Hentilä.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I FOTBOLL

Premium | FOTBOLL 2026-06-25 KL. 11:00
Värmebölja väntar under Åsacupen
Premium | FOTBOLL 2026-06-23 KL. 20:00
Sverige krossades – men Kungsbackabon vann i USA
Premium | FOTBOLL 2026-06-22 KL. 11:56
Sporthelgen i korthet
Premium | FOTBOLL 2026-06-22 KL. 10:30
Höll nollan igen – går på ledighet i storform: "Jättenöjda"
Premium | FOTBOLL 2026-06-22 KL. 09:57
Defensiven fortsätter gäcka Fjärås: "Lite oflyt"
Premium | FOTBOLL 2026-06-22 KL. 09:24
Avslöjar: OBK förstärker truppen – värvar två spelare
Premium | FOTBOLL 2026-06-18 KL. 22:30
Förlustfria sviten växer: "Skönt att vara tränare"
Premium | FOTBOLL 2026-06-18 KL. 21:55
Tränarens hyllning: "Det var längesen någon tog ett sånt kliv"
Premium | FOTBOLL 2026-06-18 KL. 14:00
Efter förändringarna på Inlag – så blir Gothia cup i år
FOTBOLL 2026-06-18 KL. 11:57
Det står på tränarens önskelista inför sommaren

Fler nyheter

MEST LÄSTA FOTBOLL

Premium | FOTBOLL 2026-06-23 KL. 20:00
Sverige krossades – men Kungsbackabon vann i USA
Premium | FOTBOLL 2026-06-25 KL. 11:00
Värmebölja väntar under Åsacupen

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.