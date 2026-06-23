Sol och värme i Kungsbacka – kan bli 30 grader

Av Johanna Simonsson

Solen tar kommandot och temperaturen stiger för varje dag.

– Det är en försmak på vad som ska komma, säger SMHI:s meteorolog Johan Lundberg.



Sol och värme kommer till Kungsbacka under veckans slut. Foto: AI-genererad bild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Torsdagen bjuder på strålande sol och varma temperaturer.

– Vi har en varmluft som rör sig upp söderifrån de kommande dagarna. Det blir inte så mycket moln eller vind de närmaste dagarna. I dag (torsdag) kan det bli uppemot 25 grader i Kungsbacka. Sen blir det successivt varmare. Det är en försmak på vad som ska komma dagarna efter, säger Johan Lundberg, vakthavande meteorolog på SMHI.

Fredagen ser ut att bli ännu somrigare. Inga moln syns till och temperaturen fortsätter att stiga.

– Det kan bli några friska vindbyar men vi kan landa på 26 till 27 grader, säger Lundberg.

När helgen gör entré dominerar fortsatt sol och värme.

– Då börjar vi nosa på 30 grader, säger meteorologen.

Men det gäller att njuta. Redan under helgen kan det komma någon enstaka regnskur men det är framför allt nästa vecka som solen och värmen avlägsnar sig.

– Värmen börjar röra sig bortåt efter helgen. Måndagen kan också bli varm men sen blir det lite svalare luft och lite ostadigare, säger Lundberg.