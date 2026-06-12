Hovdal och Bondesson uttagna till EM

Av Eric Andersson

Lag-EM i golf spelas i Estland i början av juli. Då finns det dubbel representation från Kungsbacka i den svenska truppen.

Simon Hovdal och Alfons Bondesson ska spela lag-EM för Sverige. Arkivfoto: Norra Halland & Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

GOLF. Mellan 7 och 11 juli spelas lag-EM i golf för det svenska herrlandslaget. Turneringen går av stapeln i Estland och det finns två lokala bekantskaper i den svenska truppen. Simon Hovdal, som spelar för Gräppås GK, är uttagen vilket även Kungsbacka GK:s Alfons Bondesson är.

Båda har varit med och representerat Sverige på lag-EM tidigare. Ifjol var Simon Hovdal och Alfons Bondesson med i det svenska lag som slutade på en åttondeplats. Året innan var Simon Hovdal med och spelade hem guldet till Sverige och redan 2023 gjorde 23-årige Alfons Bondesson sin debut i tävlingen.