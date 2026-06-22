Förseningar i tågtrafiken – obehöriga i spåret

Det är förseningar i tågtrafiken till och från Kungsbacka. Orsaken är att det har varit obehöriga personer i spåret.
Strax innan klockan 16 på onsdagseftermiddagen uppdagades att det var obehöriga personer i spåret i höjd med Lekarekulle. Det ledde till att flera tåg blev försenade.
– Så man körde långsammare på sträckan så då blev det mindre förseningar i tågtrafiken. Nu kör tågen med normal hastighet men det kan vara följdförseningar, säger Patrik Sci, presskommunikatör på Västtrafik.
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✔ Vägen till Kungsbacka ✔ Ombyggnationen ✔ Oförstående till debatten
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.