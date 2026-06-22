Förseningar i tågtrafiken – obehöriga i spåret

Av Julia Sandstén Vikberg

Det är förseningar i tågtrafiken till och från Kungsbacka. Orsaken är att det har varit obehöriga personer i spåret.



Det är förseningar i tågtrafiken till och från Kungsbacka. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strax innan klockan 16 på onsdagseftermiddagen uppdagades att det var obehöriga personer i spåret i höjd med Lekarekulle. Det ledde till att flera tåg blev försenade.

– Så man körde långsammare på sträckan så då blev det mindre förseningar i tågtrafiken. Nu kör tågen med normal hastighet men det kan vara följdförseningar, säger Patrik Sci, presskommunikatör på Västtrafik.