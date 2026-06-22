Återvinningen stängdes – nu har den öppnat igen

Av Johanna Simonsson

Återvinningscentralen tvingades stänga efter en avgrävd vattenledning. Nu har den öppnat igen.



Klovstens återvinningscentral fick stänga under tisdagen men är nu åter öppen för besökare. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Klockan 13.45 på tisdagen stängde Klovstens återvinningscentral för besökare.

– De håller på och river den gamla omlastningsstationen på andra sidan gatan. I samband med rivningen har de grävt av en vattenledning, vilket gör att återvinningscentralen blivit av med vattnet. Då fungerar inte toaletter, kök och eventuellt brandskydd heller och då bestämde vi att vi får stänga, sa Jan Falebjörk, drifttekniker vid Kungsbacka kommun, till Norra Halland under tisdagen.

Prognosen var att centralen skulle behöva hållas stängd även under delar av onsdagen.

Under onsdagsförmiddagen var återvinningscentralen fortsatt stängd men klockan 12.00 öppnade den åter för besökare.