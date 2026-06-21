Återvinningscentralen håller stängt

Klovstens återvinningscentral kommer att hålla stängt under tisdagen. Orsaken? En avgrävd vattenledning.
Det var vid klockan 13.45 under tisdagen som Klovstens återvinningscentral stängdes ner för besökare.
– De håller på och river den gamla omlastningsstationen på andra sidan gatan. I samband med rivningen har de grävt av en vattenledning, därmed har återvinningscentralen blivit av med vattnet, säger Jan Falebjörk, ansvarig för återvinningscentralerna vid Kungsbacka kommun.
– Då fungerar inte toaletter, kök och eventuellt brandskydd heller och då bestämde vi att vi får stänga.
Enligt prognosen kan centralen behöva hållas stängd även under delar av morgondagen.
– Det jag har fått till mig är att de hoppas att det är åtgärdat till efter lunch.
✔ Vägen till Kungsbacka ✔ Ombyggnationen ✔ Oförstående till debatten
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.