Återvinningscentralen håller stängt

Av Carl Johan Mårtensson

Klovstens återvinningscentral kommer att hålla stängt under tisdagen. Orsaken? En avgrävd vattenledning.



Arkivfoto: Anton Lorentzson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid klockan 13.45 under tisdagen som Klovstens återvinningscentral stängdes ner för besökare.

– De håller på och river den gamla omlastningsstationen på andra sidan gatan. I samband med rivningen har de grävt av en vattenledning, därmed har återvinningscentralen blivit av med vattnet, säger Jan Falebjörk, ansvarig för återvinningscentralerna vid Kungsbacka kommun.

– Då fungerar inte toaletter, kök och eventuellt brandskydd heller och då bestämde vi att vi får stänga.

Enligt prognosen kan centralen behöva hållas stängd även under delar av morgondagen.

– Det jag har fått till mig är att de hoppas att det är åtgärdat till efter lunch.