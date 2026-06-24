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NYHETER 2026-06-25 KL. 11:30
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Nyöppning vid Kungsmässan: ”Supernöjda”

Av Carl Johan Mårtensson

Efter 18 år vid Kungsmässan var det dags för renovering och uppfräschning. Under torsdagen hade jättekedjan nypremiär.
– Vi förbereder för väldigt många kunder idag, säger Roger Fransson, butikschef.

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