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DEBATT 2026-06-22 KL. 10:00

Debatt: Skolan viktigare än konst

Debatt: Skolan viktigare än konst
Skolan viktigare än konst anser debattören. Foto: Pixabay

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I Kungsbacka används idag den så kallade enprocentsregeln. Det innebär att en del av kostnaden vid kommunala byggprojekt automatiskt går till offentlig konst.

Tanken bakom regeln är i grunden god. Offentlig konst kan bidra till trevligare miljöer och göra kommunen mer attraktiv. Men frågan är om modellen verkligen är rätt utformad när skolan och vården samtidigt står inför stora utmaningar.

När en ny skola byggs för 150 miljoner kronor kan hundratusentals kronor gå till konst, oavsett vilka behov verksamheten faktiskt har. Samtidigt finns det skolor som behöver bättre studiemiljö, fler resurser och bättre utrustning.

I Kungsbacka har flera dyra konstprojekt genomförts de senaste åren. På Skårbyskolan kostade ett konstverk på fasaden omkring 670 000 kronor och vid Varlaskolan placerades konstverket ”Connections” för över en halv miljon kronor. Det är mycket pengar.

Problemet är inte konst i sig. Problemet är att kommunen ofta prioriterar konstprojekt samtidigt som andra behov är större.

Skattepengar måste användas ansvarsfullt. När många invånare känner oro över utvecklingen inom skola, vård och trygghet behöver kommunen fokusera mer på kärnverksamheten och mindre på dyra konstprojekt.

Vi vill därför se över enprocentsregeln i Kungsbacka så att prioriteringarna bättre speglar kommunens verkliga behov.

Jamie Höij Malmsten,

vice ordförande Moderata ungdomsförbundet Kungsbacka

Milo Nordgren,

ledamot, Moderata ungdomsförbundet Kungsbacka

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