Man fick inte köpa cigaretter – blottade sig

En man i 35-årsåldern blev upprörd när pengarna inte räckte till ett cigarettköp i en butik i Kungsbacka kommun. Enligt åtalet skrek han förolämpningar mot personerna i butiken – innan han drog ner byxorna och visade sitt kön.
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