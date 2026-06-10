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DEBATT 2026-06-21 KL. 15:00

Debatt: Klimakterievård utan hinder

Debatt: Klimakterievård utan hinder
Hanna Schölander (L) signerar dagens debattartikel. Foto: Privat

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Klimakterievården är i dag ojämlik och otillräcklig. Mer än 70 procent av alla kvinnor upplever besvär före och under klimakteriet som påverkar både hälsa och livskvalitet. För många är symtomen så allvarliga att de behöver vård, ändå vittnar många om att de inte tas på allvar eller får rätt behandling.

Kunskapen om klimakteriet är fortfarande bristfällig, både inom vården och i samhället i stort. Många kvinnor känner inte till vilken hjälp som finns att få och riskerar att skickas mellan olika vårdgivare utan att få rätt stöd.

Liberalerna vill stärka klimakterievården genom ökad kunskap, bättre tillgänglighet och evidensbaserad behandling, med utgångspunkt i varje kvinnas behov. Vi ser tydliga brister i dagens system och vill höja kompetensen både inom hälso- och sjukvården och på arbetsplatser.

Efterfrågan på behandling ökar, men tillgången brister. I dag råder akut brist på viktiga hormonläkemedel, som hormonplåster. Det innebär att kvinnor som äntligen fått hjälp riskerar att få sin behandling avbruten.

Liberalerna har tillsammans med regeringen gett Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att säkerställa bättre tillgång till hormonläkemedel. Men det räcker inte. Det här är ett systemfel och ett tydligt tecken på ojämlik vård. Vi vill se nödavtal som säkerställer tillgång till läkemedel och en kraftfull satsning på kunskap om klimakteriet i hela samhället.

Kvinnor ska inte behöva lida i onödan. Alla kvinnor ska ha rätt till behandling under klimakteriet. Klimakterievård utan hinder. För din frihet.

Hanna Schölander (L),

riksdagskandidat

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