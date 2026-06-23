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NYHETER 2026-06-25 KL. 11:12

Flera brevlådor uppbrutna – post och paket stulna

Av Johanna Simonsson

Flera boende upptäckte att brevlådor hade brutits upp och att försändelser saknades. Polisen utreder händelsen som har drabbat ett flertal adresser.

Flera brevlådor uppbrutna – post och paket stulna
Polisen larmades till Onsala efter att flera boende upptäckt att brevlådor var uppbrutna och att post och paket saknades. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var under onsdagsmorgonen som polisen fick in larm från Onsala om uppbrutna brevlådor och stulna paket.

– En okänd gärningsman har brutit upp brevlådor och bland annat brutit upp postförsändelser. En del brev och paket var öppnade, bland annat från Apotea, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.

Det är bland annat boende på Ledets väg, Knaståsvägen och Vässingsövägen som drabbats.

– Det är minst ett tiotal målsägande, men vi vet inte om gärningsmannen tagit post eller paket från alla, säger Eriksson.



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