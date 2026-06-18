Debatt: Säg ja till trygghetsboende

Christer Perfjell, Kungsbackaborn, och Agnetha Ernegård, Kungsbackaborna, signerar dagens debattartikel om trygghetsboende. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Med namnet Onsala Västerby vill Bostadslyftet arkitekter uppföra 40 lägenheter som ett trygghetsboende, vilket skall byggas i Älskogsbräcka i Onsala vid Valldavägen.

Så bra idé och så genomtänkt, då man vill ta tillvara på den gamla ”bykänslan” med anor från förra seklet, står det att läsa i ansökan. Man vill även bevara de två sekelgamla hus som finns, och göra dessa till bland annat övernattningslägenhet för besökande samt det andra till en samlingsplats, detta för att behålla ”bykänslan”.

Man hoppas dessutom kunna öppna en restaurang i fastigheten. Ett strålande förslag, detta då det endast finns två trygghetsboenden i vår stora växande kommun. Det står i dagsläget 566 personer som har uppnått ”rätt” ålder och valt trygghetsboende i sin ansökan till Kungsbacka bostadsförmedling.

Trygghetsboende gör att du först och främst slipper känna dig ensam, här har du grannar i ungefär samma ålder som du kan umgås med. Givetvis när du själv vill, detta är inget Vård & Omsorgsboende. När denna ansökan togs upp i KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) för att godkänna planen föreslog planavdelningen att avråda från bygget.

Bland annat för att trygghetsbostäder och andra seniorbostäder ska enligt bostadsförsörjningsplanen placeras centralt nära service och kollektivtrafik. Hm, när man byggde trygghetsboendet i Kolla som stod klart 2018, fanns ingen butik (CoopKolla öppnade 2021). Det fanns inte heller någon direkt kollektivtrafik utanför huset.

Så min undran är dels varför Socialdemokraterna och Centern som sitter i KSAU röstade mot detta strålande förslag (SD var jävig och la ner sin röst). Övriga större partier som sitter i KSAU röstade för att pröva förslaget.

När det kom upp i kommunstyrelsen, där fler partier är representerade, var det återigen Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet som var emot att bygga detta så väl behövande och trevliga trygghetsboende.

Vi behöver detta och kanske är det så att alla inte vill bo i centrala Kungsbacka, utan istället vill ha nära till naturen.

Hoppas ni som sagt nej ändrar er när det kommer upp i kommunfullmäktiga och röstar som det lokala partiet Kungsbackaborna för att detta skall byggas.

Agnetha Ernegård, Kungsbackaborna

Christer Perfjell, Kungsbackaborna

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