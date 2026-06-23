Se dragkamp av högsta klass i sommar

Under sommaren arrangeras EM i dragkamp på Löftadalens dragkampklubb. Det är första och förmodligen sista gången, enligt föreningens ordförande Anders Andersson. Mästerskapet inleds dessutom med en jippotävling där vem som helst kan anmäla ett lag.
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