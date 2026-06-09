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DEBATT 2026-06-20 KL. 15:00

Debatt: Ett steg för god och nära vård

Debatt: Ett steg för god och nära vård
Carita Boulwén (SD), riksdagsledamot, ledamot i Socialutskottet, signerar debattartikeln om vård. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Replik på Liberalernas debattartikel ”Anställ läkare för en tryggare nära vård”.

Liberalerna lyfter en viktig fråga. Många patienter, inte minst äldre med stora vårdbehov, märker i dag av brister när vården går mellan region, primärvård och kommunal omsorg. När ansvar, information och medicinsk kompetens inte följer med riskerar kontinuiteten och patientsäkerheten att påverkas.

Därför är det positivt att regeringen och Sverigedemokraterna nu genomför Nästa steg för en god och nära vård.

Samverkan mellan region och kommun stärks, primärvårdens ansvar tydliggörs och patientens rätt till information om fast vårdkontakt och fast läkarkontakt förtydligas. Vården ska alltså tydligare informera patienten om vem som är fast vårdkontakt, vem som är fast läkarkontakt och hur patienten kommer i kontakt med dem.

Det införs också krav på medicinskt ansvarig för rehabilitering och stärkt medicinsk kompetens i den kommunala hälso- och sjukvården.

Samtidigt ligger ansvaret för läkarmedverkan fortsatt hos regionen. Men om regionen inte fullgör sina skyldigheter enligt avtal ska kommunen kunna anlita läkare själv och få ersättning från regionen. Det är viktigt för patienter i särskilt boende och hälso- och sjukvård i hemmet.

Läkarförbundet har lyft invändningar om ansvarsfördelning och kompetensförsörjning och betonat att regionens grundansvar för läkarmedverkan måste bestå. Det är viktiga synpunkter att ta på allvar.

För oss är det avgörande att patienten får tillgång till medicinsk kompetens när den behövs, med tydligt ansvar och hög patientsäkerhet.

Carita Boulwén (SD),

riksdagsledamot, ledamot i Socialutskottet

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