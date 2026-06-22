Länsstyrelsen uppmanar: Lämna inte hunden i bilen

Det ska bli högsommarvärme i veckan. Länsstyrelsen i Halland varnar nu hundägare för att det kan vara farligt att lämna hunden i bilen. Redan vid låga temperaturer kan det bli så varmt i bilen att hunden drabbas av överhettning.
De höga temperaturerna i veckan innebär också varmare bilar. Länsstyrelsen i Halland skriver i ett pressmeddelande att temperaturen i bilen kan bli över 50 grader en varm sommardag, vilket kan innebära livsfara för en hund som sitter instängd inne i bilen. Även om det är tidigt på dagen eller om bilen står i skugga kan temperaturen i den snabbt bli farligt hög. En hund kan inte svettas, utan kan bara kyla ner sig genom att flämta. Om omgivningens temperatur ökar snabbare än vad hunden har möjlighet att kompensera för, stiger hundens kroppstemperatur.
Länsstyrelsen i Halland uppmanar hundägare att inte lämna hunden i bilen. Och om förbipasserare ser att en hund eller något annat djur far illa i värmen ska man kontakta polisen.
Enligt länsstyrelsen säger djurskyddslagen att ett djur inte får lämnas utan tillsyn i en bil om temperaturen befaras överstiga 25 grader inne i bilen. Om man måste ta med hunden i bilen ska man undvika att göra det varma sommardagar, skriver länsstyrelsen. Det är också bättre att göra det på morgnar och kvällar, än mitt på dagen. Man ska också stanna och rasta hunden och ge den vatten regelbundet. Vid pauser ska man se till att parkera bilen i skuggan.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.