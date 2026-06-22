Länsstyrelsen uppmanar: Lämna inte hunden i bilen

Av Julia Sandstén Vikberg

Det ska bli högsommarvärme i veckan. Länsstyrelsen i Halland varnar nu hundägare för att det kan vara farligt att lämna hunden i bilen. Redan vid låga temperaturer kan det bli så varmt i bilen att hunden drabbas av överhettning.



Det kan snabbt bli farligt höga temperaturer i bilen för din hund. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

De höga temperaturerna i veckan innebär också varmare bilar. Länsstyrelsen i Halland skriver i ett pressmeddelande att temperaturen i bilen kan bli över 50 grader en varm sommardag, vilket kan innebära livsfara för en hund som sitter instängd inne i bilen. Även om det är tidigt på dagen eller om bilen står i skugga kan temperaturen i den snabbt bli farligt hög. En hund kan inte svettas, utan kan bara kyla ner sig genom att flämta. Om omgivningens temperatur ökar snabbare än vad hunden har möjlighet att kompensera för, stiger hundens kroppstemperatur.

Länsstyrelsen i Halland uppmanar hundägare att inte lämna hunden i bilen. Och om förbipasserare ser att en hund eller något annat djur far illa i värmen ska man kontakta polisen.

Enligt länsstyrelsen säger djurskyddslagen att ett djur inte får lämnas utan tillsyn i en bil om temperaturen befaras överstiga 25 grader inne i bilen. Om man måste ta med hunden i bilen ska man undvika att göra det varma sommardagar, skriver länsstyrelsen. Det är också bättre att göra det på morgnar och kvällar, än mitt på dagen. Man ska också stanna och rasta hunden och ge den vatten regelbundet. Vid pauser ska man se till att parkera bilen i skuggan.

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Känn efter om bildörren är öppenRing 112 om du anser att situation är akut, annars 114 14Notera registreringsnummer och klockslagNotera hur ventilation och lufttillförsel tillgodosesI nödfall: Krossa rutan. Om möjligt, välj en ruta som inte är nära barnet eller djuret för att undvika glassplitterNär hunden börjar blir för varm försöker den kyla ner sig genom att flåsa och ändra ställning eller sno runt i jakten på skugga och svalka. Efter ett tag får den röda munslemhinnor, blir allmänpåverkad och kan bli apatisk.Vissa typer av hundar löper större risk att drabbas av värmeslag än andra. Stora hundar har normalt sämre förmåga att avge värme, men även fetma, ålder, sjukdomar och ras påverkar.