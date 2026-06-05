Debatt: Var rädda om restaurangstråket

Byggnadsnämndens (BN) beslut att godkänna det omarbetade förslaget efter 102 kritiska invändningar är på väg att faställas. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

"Restaurangstråket" i Åsas första etapp är på väg att fastställas. Byggnadsnämndens (BN) beslut att godkänna det omarbetade förslaget efter 102 kritiska invändningar är på väg att fastställas. Överklagandetiden gick ut den 10 juni för detaljplan BN 2024-00368. Ett dussintal överklaganden kommit in. Inget har ändrats.

BN har tydligen rätt att fatta detta beslut på delegation. Kritiserade detaljplaner brukar tas i kommunfullmäktige. Men inte den första etappen i Åsa centrum. Det kommer styra kommande etapper norrut mot det trista torget. Bygghöjder och täthet för kommande 100-tals lägenheter i Åsa kommer att följa den första etappen.

Man undrar om det är en framtidssatsning att Åsa Samhällsförening, en av Sveriges största föreningar med rätt att ta ut avgifter för asfaltering, gräsklipp och vinterväghållning med mera har hand om området.

1 200 fastigheter finns nu i föreningen. När Särö centrums detaljplan togs i fullmäktige för några år sedan blev det "kommunalt huvudskap". Således skattekollektivet och teknisk förvaltning som har hand om området.

Åsa Samhällsförening omsätter 3 miljoner per år och vid årsmötet 2025 lyckades man inte fylla alla platser i styrelsen bland de sju närvarande deltagande. Jag förutsätter att länsstyrelse och lantmäteri ser tll att det blir beslut om kommunalt huvudmannaskap för framtida Åsa centrum.

Åsa kommundel har enligt översiktplan en prioterad utveckling. Se till att det blir så, planbeslut-författare!

Gammal Åsabo

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