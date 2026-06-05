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DEBATT 2026-06-13 KL. 15:00

Debatt: Näringslivet måste sluta stå på läktaren

Debatt: Näringslivet måste sluta stå på läktaren
Henric Löfvenborg, sportchef Pirates Basketball, signerar dagens debattartikel. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

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Varje vecka möts hundratals barn och ungdomar i Kungsbackas föreningsliv av ledare som ställer upp utan ersättning, föräldrar som engagerar sig och människor som investerar sin tid för att skapa en meningsfull fritid för nästa generation.

I vår förening, med omkring 700 medlemmar, lägger vi tillsammans närmare 22 000 ideella timmar varje år. Det är ett enormt samhällsbygge som sker utan vinstintresse, men med ett ovärderligt syfte: att ge barn och ungdomar gemenskap, trygghet, ansvar och framtidstro.

Föreningslivet handlar om mycket mer än träning och aktiviteter. Här lär sig unga människor respekt, samarbete, disciplin och ansvarstagande. Vi investerar inte bara i verksamhet – vi investerar i människor.

Jag läste nyligen att en stor andel av amerikanska företagsledare har en bakgrund inom idrottsrörelsen. Oavsett den exakta siffran är budskapet tydligt. De egenskaper som utvecklas i föreningslivet – målmedvetenhet, lagarbete, uthållighet, ansvarstagande och förmågan att hantera både framgång och motgång – är samma egenskaper som efterfrågas hos framtidens ledare, entreprenörer och medarbetare.

Därför är föreningslivet inte en kostnad. Det är en investering.

Tänk om fler företagare såg möjligheterna i detta. Det behöver inte alltid handla om stora sponsorbelopp. Ibland räcker det med att öppna en dörr, bjuda in ungdomar till verksamheten, erbjuda ett studiebesök eller bidra med något som annars skulle gå till spillo. Små insatser kan göra stor skillnad.

Ett stort tack till de företag i Kungsbacka som redan väljer att stötta föreningslivet. Genom sponsring, samarbeten och engagemang bidrar ni till ett starkare lokalsamhälle. Det märks – och uppskattas.

Men det finns också företag som år efter år väljer att stå vid sidan av. Företag som verkar i Kungsbacka, som tar del av kommunens kunder, arbetskraft och tillväxtmöjligheter, men som konsekvent väljer att inte bidra tillbaka till det föreningsliv och den gemenskap som bygger deras egen långsiktiga marknad.

Det valet är också synligt. I ett lokalsamhälle märks det vilka som är med och bygger – och vilka som väljer att inte göra det. Och det är inget som går obemärkt förbi.

Redan under de kommande helgerna kommer föreningslivet att sätta Kungsbacka på kartan. Åsa-cupen samlar lag från många orter samtidigt som en nationell basketturnering lockar över tusen ungdomar och deras familjer till kommunen. Så ser det ut året runt – arrangemang som skapar gemenskap, rörelse, besökare och lokal stolthet. Bakom allt detta står ideella krafter som lägger sin tid på att skapa möjligheter för andra.

Därför är min uppmaning till Kungsbackas företag enkel:

Sluta se sponsring och samhällsengagemang som en kostnad. Börja se det som en investering i det samhälle som bidrar till er framgång.

Frågan är vilka företag som vill vara med och bygga framtidens Kungsbacka – och vilka som väljer att stå kvar på läktaren.

Henric Löfvenborg,

sportchef Pirates Basketball

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