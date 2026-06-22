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NYHETER 2026-06-24 KL. 11:30
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Kedjan lämnar Kungsmässan – för andra gången

Av Anton Bergenkull Lorentzson

På söndag är den sista öppningsdagen för butiken efter knappt två år på Kungsmässan. Det är faktiskt andra gången man lämnar köpcentret.

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