Konsert med operastjärna kommer till teatern

Julen känns långt borta. Men biljetterna har släppts till konserten ”I ett Vinterland” med stjärnorna Malena Erman, David Carbe och Johanna Moraeus. I december kommer konserten till Kungsbacka teater.
– Jag tror mer och mer på den här närheten med publiken. Att man kommer nära och att man skojar med publiken, säger Malena Erman.
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