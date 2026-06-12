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KULTUR & NÖJE 2026-06-24 KL. 18:00
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Konsert med operastjärna kommer till teatern

Av Julia Sandstén Vikberg

Julen känns långt borta. Men biljetterna har släppts till konserten ”I ett Vinterland” med stjärnorna Malena Erman, David Carbe och Johanna Moraeus. I december kommer konserten till Kungsbacka teater.
– Jag tror mer och mer på den här närheten med publiken. Att man kommer nära och att man skojar med publiken, säger Malena Erman.

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