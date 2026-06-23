Sommarvärmen är här – så varmt är badvattnet

Badhandduken kan åka fram. När sommarvärmen väntas stiga har vattnet redan nått 21 grader på flera håll i kommunen.
Så varmt är det i vattnet vid kommunens badplatser:
Gårda brygga: 19 grader
Utholmen: 19 grader
Smarholmen: 19 grader
Åsa vita sand: 19 grader
Lygnern: 18 grader
Stora Hornsjön: 21 grader
Tjolöholm: 21 grader
Torstensvik: 19 grader
Hanhals: 20 grader
Lerkils: 19 grader
Fakta dagens vattentemperatur
Badtemperaturen mäts med hjälp av sensorer som sitter placerade i vattnet på några av våra mest populära badplatser. Sensorerna skickar uppgifter om vattentemperaturen flera gånger varje dag.
Källa: Kungsbacka kommuns hemsida
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Drömmen var stridspilot – nu är hon chef i kommunen
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.