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NYHETER 2026-06-25 KL. 12:19

Sommarvärmen är här – så varmt är badvattnet

Av Johanna Simonsson

Badhandduken kan åka fram. När sommarvärmen väntas stiga har vattnet redan nått 21 grader på flera håll i kommunen.

Sommarvärmen är här – så varmt är badvattnet
Så varmt är det i vattnet vid kommunens badplatser. Foto: AI-genererad bild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Så varmt är det i vattnet vid kommunens badplatser:

Gårda brygga: 19 grader

Utholmen: 19 grader

Smarholmen: 19 grader

Åsa vita sand: 19 grader

Lygnern: 18 grader

Stora Hornsjön: 21 grader

Tjolöholm: 21 grader

Torstensvik: 19 grader

Hanhals: 20 grader

Lerkils: 19 grader

Fakta dagens vattentemperatur

Badtemperaturen mäts med hjälp av sensorer som sitter placerade i vattnet på några av våra mest populära badplatser. Sensorerna skickar uppgifter om vattentemperaturen flera gånger varje dag.

Källa: Kungsbacka kommuns hemsida



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