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DEBATT 2026-06-22 KL. 14:00

Debatt: Tillsammans utvecklar vi vår stad

Debatt: Tillsammans utvecklar vi vår stad
Emir Halalkic, verksamhetschef Trafik & Utemiljö, Kungsbacka kommun, svarar på insändare om skötsel i Kolla. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Tack för insändare 29/5 och 5/6, gällande skötsel av allmänna ytor i Kolla.

Vi strävar efter att alla ytor i Kungsbacka ska upplevas som trevliga och ändamålsenliga. Samtidigt så påverkas vår ekonomi löpande av omvärldsfaktorer, exempelvis priset på drivmedel och gödsel. Vi har de senaste åren arbetat med att planera om vissa ytor i Kolla Parkstad för att ge oss bättre möjligheter att kunna sköta ytorna. Även vädret påverkar, till exempel så dog under den gångna stränga vintern en del av de växter som vi planterade i höstas.

Vi är på plats i Kolla nästan varje dag och försöker hela tiden jobba smartare, till exempel så fick Kolla ifjol sin första robotgräsklippare. Hittills i år har ytterligare två installerats, och fler robotgräsklippare är på ingång.

Efter sommaren kommer vi att bjuda in till en invånardialog kring den centrala parken i Kolla Parkstad för att ta del av invånarnas önskemål och synpunkter inför det fortsatta arbetet. Jag kommer själv vara på plats och ses gärna då för att fortsätta dialogen. Tillsammans utvecklar vi vår stad.

Emir Halalkic,

verksamhetschef Trafik & Utemiljö, Kungsbacka kommun

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