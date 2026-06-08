Debatt: Parkstaden – en skamfläck

Vad hände med ambitionen att hålla det snyggt och prydligt i Kolla Parkstad? Det drogs ner på rabatter och gjordes nya gångstråk, för att det inte kan hinnas med att skötas om ordentligt.
Den bästa investeringen, är väl roboten, som klipper gräset utanför Kollaskolan. Det är bra. Men gräset längs gångvägen Solstensvägen liknar ingenting. Sorgligt.
Nej om ni nu drar ner på så mycket vill vi som bor här kunna glädjas åt vår omgivning. Klipp gräset och rensa bort ogräs.
Missnöjd boende, som ser detta varje dag
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"Vi måste ta de här samtalen med våra barn"
✔ Spyor ✔ Psykningar ✔ "Lever han eller?"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.