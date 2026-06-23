Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-06-25 KL. 07:30
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Sly och ogräs tar över – röjning efterlyses

Av Christina Wagner

Under längre tid har grönområdena runt Tingberget växt igen. Rolf Idegård, husombud för hyresgästföreningen, hoppas på att kommunen vill röja och tillgänglighetsanpassa på kullen nedanför området.

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