Debatt: Snart är valet ditt

Stefan Jägnert (SD), gruppledare, är en av de som signerar dagens debattartikel. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Ermin Skoric är ängslig och ser framför sig ett kommande Tidösamarbete i Kungsbacka efter kommunfullmäktiges beslut att avskaffa religiöst anpassad kost i kommunala skolor i Kungsbacka. Hans oro är många andras längtan.

Tidösamarbetet har varit en stor framgång för Sverigedemokraterna där vi på många punkter fått igenom vår politik. Den mängd reformer som har genomförts i Sverige under Sverigedemokraternas inflytande är imponerande och visar på att vi är helt på rätt spår med vår politik. Svenskarna är oerhört trötta på den massiva röra som Socialdemokraterna lämnade efter sig och de visar med sina röster en stor tacksamhet för vårt arbete.

Att vi Sverigedemokrater med stor envishet stått upp och arbetat för våra åsikter under lång tid har gett många medborgare hopp om att vi äntligen är på väg att vända skutan åt rätt håll. Vi har inte fuskat oss till det stora antal som röstar på oss. Medborgarna visar med tydlighet vilka dom vill skall styra landet.

Ermin Skoric uttrycker dessutom en synnerligen klen analys att Sverigedemokraterna jagar minoriteter och deras barn. Inget kan vara mer fel. Sverige är sedan länge ett sekulärt land där barnens bästa legat som en ledstjärna i allt tänkande. Präster och religion har som ett exempel inte fått bestämma vad, hur och när vi äter i skolorna. Är det något Sverigedemokraterna mer än något annat är angelägna om att försvara, är det våra barns trygghet.

När Socialdemokraterna vänder bort blicken för den otrygghet som de skapat för våra ungdomar, inte minst för unga kvinnor, så jobbar vi hårt för att ställa allt tillrätta. Att som Ermin Skoric gör, lyfta fram religiösa värderingar som ett prioriterat ämne som svenska skolor skall anpassa sig efter, är något som vi Sverigedemokrater aldrig kommer gå med på.

Kungsbacka är idag en välmående kommun. Mycket tack vare Socialdemokraternas låga inflytande och så skall det förbli. Snart är valet ditt.

Hans Ädel (SD),

ledamot Gymnasie & Arbetsmarknad

Stefan Jägnert (SD),

gruppledare

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