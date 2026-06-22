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NYHETER 2026-06-24 KL. 20:00

Två år med hjärntumör – Therese utmanar oddsen

Av Ronny Karlsson

I två år har Therese Lindén levt med en hjärntumör. Bara 19 procent av alla drabbade överlever så länge. Men Kungsbackaprofilen hoppas ha många år kvar i livet och kanske finns hjälp att få i Tyskland.

Två år med hjärntumör – Therese utmanar oddsen
Therese Lindén vill hålla uppe humöret så länge som möjligt och har tittat på att betala för ett vaccin i Tyskland som kan bromsa hennes sjukdom. Foto: Ronny Karlsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

24 juni 2024 kom beskedet. Therese Lindén fick då veta att hon hade fått en hjärntumör. Ett par månade senare stod det klart att den var elakartad och att den inte gick att ta bort.

Nu har två år passerat och hon vill blicka framåt.

– 19 procent av de som får en sådan här tumör överlever i två år. Men jag siktar mot att vara den där enprocentaren som lever i tio år, säger hon.

Nyligen gjordes ett av många läkarbesök och det gav försiktigt positiva besked.

– Det finns en anspänning hos mig inför varje läkarbesök. Men det visade sig att den håller sig stilla och inte växer. Jag är tacksam för att det är så, men vet ju också att den inte håller sig så för evigt.

Sjukdomen har satt sina spår. Therese Lindén har återkommande sömnproblem, binjurarna fungerar inte på grund den kortisonbehandling hon haft och lymfsystemet har tagit skada.

– Tumören är ständigt närvarande, men symptomen just nu är små skoskav i sammanhanget, säger hon.

Mitt i allt försöker Kungsbackabon att hålla humöret uppe. Men det är inte alltid så lätt.

– Jag bröt ihop för ett tag sedan när jag hörde glassbilen här utanför. Då tänkte jag på om jag någonsin kommer att få köpa glass till mina barnbarn, de är ju inte ens påtänkta ännu.

Norra Halland har tidigare berättat om hennes kamp mot sjukdomen, och under hela resan har det varit viktigt att vara öppen och ärlig.

– Jag vill berätta om det här och jag vill bryta stigmatiseringen kring cancer. Jag vill att människor omkring mig ska våga fråga och våga vara nära mig.

Att vara fysiskt aktiv hjälper också till med de mentala bitarna.

– Jag vill göra det bästa av varje dag, men orkar inte lika mycket längre. Förr kunde jag jobba, umgås med vänner och familj, sköta hemmet och gå på handboll. Nu får jag välja och jag behöver ta en paus ibland.

Under sjukdomstiden har Therese Lindén varit väldigt mån om att lära sig om sjukdomen. Hon har varit inblandat i flera projekt som gett pengar till cancerforskningen och sitter i dag på en stor kunskap om sin sjukdom.

Där har hon också hittat en möjlig väg mot att få må bättre.

– Det finns en klinik i Tyskland som tagit fram ett vaccin som ska hålla tillbaka tumören. De har fått relativt goda resultat.

Men problemet är att den kostnaden inte täcks av den svenska sjukvården. 14 doser av vaccinet krävs och det skulle innebära en kostnad på 900 000 kronor. Därtill kommer resor och boende i Tyskland.

– Jag funderar fram och tillbaka, det är ett så stort beslut. Jag önskar att jag hade en expert vid min sida som kunde vägleda mig. Nu blir det ett beslut jag måste ta själv.

I Sverige vågar läkarna inte ge henne mer behandling med strålning.

– Jag önskar att de gjorde det. Men om tumören börjar att växa igen så finns det mer cellgifter jag kan ta.

Flera stora beslut väntar och för Therese Lindén handlar det mesta om att ta tillvara på varje dag. Samtidigt har hennes engagemang i att samla in pengar till forskningen bara vuxit.

– Det har hänt enormt mycket inom cancerforskningen de senaste 30 åren. Men just när det gäller hjärntumörer har det stått ganska stilla. Jag önskar att de tittade mer på det.



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