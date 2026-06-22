Kvinna åtalas – misstänks ha brutit mot näringsförbud

Kvinnan misstänks för att ha varit aktiv i ett företag trots att hon haft näringsförbud. I samma åtal misstänks hon även för att ha skänkt bort stora summor pengar trots att hon hade skulder hos Kronofogden.
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