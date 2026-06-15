Sverige krossades – men Kungsbackabon vann i USA

Kungsbackabon Vendela Olsson såg matchen mot Nederländerna på plats i USA och som alla vet blev det ingen rolig kväll för Sverige. Men hon själv höll i alla fall den svenska fanan högt genom att vinna supportermatchen innan avspark.
– Det var kul att vara där även om resultatet inte blev vad man hoppats på, säger 17-åringen.
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