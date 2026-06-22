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NYHETER 2026-06-24 KL. 12:16

Larm om brand i villa – visade sig vara torrkokning

Av Johanna Simonsson

Räddningstjänsten fick in ett larm om brand i en villa i centrala Kungsbacka. Det visade sig dock röra sig om en torrkokning.

Larm om brand i villa – visade sig vara torrkokning
Räddningstjänsten har fått in larm om brand i en villa. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En brand i en villa i Fors rapporterades och larmet kom in klockan 12.06.

Klockan 12.15 var räddningstjänsten strax framme på platsen.

– Det kunde röra sig om en torrkokning men vi skulle kontrollera, sade Betina Svensson, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Väl på plats kunde räddningstjänsten konstatera att det rörde sig om en torrkokning. De hjälpte till att vädra ut innan de lämnade platsen.



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