Larm om brand i villa – visade sig vara torrkokning

Räddningstjänsten fick in ett larm om brand i en villa i centrala Kungsbacka. Det visade sig dock röra sig om en torrkokning.
En brand i en villa i Fors rapporterades och larmet kom in klockan 12.06.
Klockan 12.15 var räddningstjänsten strax framme på platsen.
– Det kunde röra sig om en torrkokning men vi skulle kontrollera, sade Betina Svensson, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.
Väl på plats kunde räddningstjänsten konstatera att det rörde sig om en torrkokning. De hjälpte till att vädra ut innan de lämnade platsen.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.