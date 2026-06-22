Kända artister i sommarens utbud på Tjolöholms slott

Tjolöholms slott storsatsar i sommar med underhållning för både stora och små.
Det är i mitten på juli som sommarscenprogrammet arrangeras på Tjolöholms slott. I dagarna tio bjuds det på underhållning både på dag och kvällstid.
Nassim Al Fakir inleder sommarscenen 18 juli och på kvällen intar Robert Wells scenen med sin show ”40 år vid flygeln”. Helgen efter kommer Niklas Strömstedt och dagarna avslutas med sommartolkningar av både Shirley Clamp, Sonja Aldén och Lina Hedlund.
Tjolöholmssommarscen 18 – 26/7
18 juli Nassim Al Fakir kl 14
18 juli Robert Wells kl 19
19 juli Jesus Christ Superstar kl 19.30
25 juli Arne Alligator kl 13
25 juli Niklas Strömstedt kl 19.30 till 21
26 juli Tobbe Trollkarl kl 14
26 juli Så låter sommaren med Sonja Aldén, Lina Hedlund och Shirley Clamp kl 18-20
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.