Kända artister i sommarens utbud på Tjolöholms slott

Av Christina Wagner

Tjolöholms slott storsatsar i sommar med underhållning för både stora och små.

I sommar ger sig Niklas Strömstedt ut på turné tillsammans med tre musiker och bjuder publiken på höjdpunkterna från sin långa karriär. Pressfoto: Rebecka Rynefelt/Grammis

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det är i mitten på juli som sommarscenprogrammet arrangeras på Tjolöholms slott. I dagarna tio bjuds det på underhållning både på dag och kvällstid.

Nassim Al Fakir inleder sommarscenen 18 juli och på kvällen intar Robert Wells scenen med sin show ”40 år vid flygeln”. Helgen efter kommer Niklas Strömstedt och dagarna avslutas med sommartolkningar av både Shirley Clamp, Sonja Aldén och Lina Hedlund.

Tjolöholmssommarscen 18 – 26/7

18 juli Nassim Al Fakir kl 14

18 juli Robert Wells kl 19

19 juli Jesus Christ Superstar kl 19.30

25 juli Arne Alligator kl 13

25 juli Niklas Strömstedt kl 19.30 till 21

26 juli Tobbe Trollkarl kl 14

26 juli Så låter sommaren med Sonja Aldén, Lina Hedlund och Shirley Clamp kl 18-20

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