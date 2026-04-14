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BANDY 2026-06-24 KL. 11:35

Spelschemat är släppt för Frillesås

Av Eric Andersson

Nu står det klart att Frillesås BK ställs mot Vetlanda i elitseriepremiären i mitten av oktober. Lika klart är det att det inte blir någon annandagsbandy på Sjöaremossen i år då FBK spelar på bortaplan.

Spelschemat är släppt för Frillesås
Frillesås BK inleder säsongen på bortaplan. Foto: Christian Johansson

BANDY. Om knappt fyra månader drar en ny bandysäsong i gång när Frillesås BK kliver in i elitseriespelet. Nu är spelschemat släppt för säsongen och det står klart att FBK börjar på bortais mot Vetlanda BK fredagen den 16 oktober. I den första hemmamatchen för säsongen väntar Villa Lidköping en vecka senare.

Årets höjdpunkt i bandysammanhang är allt som oftast den klassiska annandagsbandyn. Ifjol kom bottenkollegan Boltic till Sjöaremossen för ett möte med FBK inför storpublik, där det dock blev förlust för FBK efter en svag insats.

I år blir det ingen annandagsbandy på Sjöaremossen. Istället får FBK sätta sig i bussen och åka till Villa Lidköping på annandagen för en match som börjar klockan 19.00. Frillesås avslutar säsongen på hemmaplan mot Bollnäs i början av februari.

Det står även klart att det kommer spelas en retromatch precis som ifjol.

– Det är kul att vi går in i en ny säsong med både traditioner som betyder mycket för våra supportrar och nya grepp som utvecklar ligan och lockar nya besökare. Vi hoppas på en vinter där många vill vara med och uppleva Elitserien på plats, säger Fredrik Lindblom, ligautvecklare för Svensk Elitbandy i ett pressmeddelande.

Det är inte bara elitseriens spelschema som är släppt. Sedan en tid tillbaka finns även svenska cupens gruppspel ute för allmän beskådan. FBK ingår i den södra gruppen där även Villa Lidköping, Vänersborg, Västerås, Åby/Tjureda, Vetlanda och Gripen Trollhättan är med.

Frillesås första cupmatch blir på hemmaplan mot Vetlanda den 28 augusti innan de åker till Villa Lidköping ett par dagar senare. Gruppspelet avslutas den 18 september borta mot Gripen.



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