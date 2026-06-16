Debatt: En chans vi inte får missa

"Varje elev ska bli sedd – och få arbetsro att lyckas," skriver debattörerna. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Varje elev ska bli sedd – och få arbetsro att lyckas. Så ser den skola Liberalerna tror på ut. Men i dag är verkligheten ofta en annan.

Alltför många klassrum präglas av stora grupper och stök som tar tid från undervisningen. Lärare får inte de förutsättningar som krävs, och elever får inte den uppmärksamhet de behöver. Det drabbar alla – men allra mest de elever som saknar stöd hemifrån. För dem är en trygg och fungerande skola helt avgörande.

Samtidigt står vi i Kungsbacka inför ett läge där elevantalet minskar. Det ger oss en unik möjlighet att tänka om. Vi kan gå från stora klasser till mindre grupper där varje elev får bättre stöd – och där undervisningen får stå i centrum.

Forskning visar att mindre klasser förbättrar både studiero och kunskapsresultat. Många lärare vittnar också om att dagens klasser är för stora för att undervisningen ska fungera optimalt. Dessutom pekar OECD ut Sverige som ett av Europas mest stökiga klassrum. Det är en utveckling vi måste bryta.

Därför vill Liberalerna se ett tydligt nationellt mål: högst 20 elever per klass. För att nå dit måste staten ta ansvar – både genom lagstiftning som sätter ramar för klassernas storlek och genom ökade statsbidrag så att fler lärare kan anställas.

Samtidigt gör vi vår del lokalt. I Kungsbacka satsar Liberalerna tillsammans med övriga Alliansen 45 miljoner kronor extra på skolan 2027 för fler lärare och bättre undervisning.

Men mindre klasser räcker inte ensamt. Skolan måste också bli bättre på att möta elever med olika behov. Därför vill vi stärka särskilda undervisningsgrupper med speciallärare och erfarna pedagoger – så att fler elever får rätt stöd i rätt tid.

Det handlar inte om att ge upp på någon elev – tvärtom. Det handlar om att ge varje elev rätt förutsättningar att lyckas, samtidigt som alla får den studiero de har rätt till.

Vi har nu en möjlighet att bygga en starkare skola i Kungsbacka. Den chansen får vi inte missa.

Hanna Schölander (L),

toppkandidat riksdagen

Tommy Rydfeldt (L),

kandidat kommunfullmäktige

Monica Neptun (L),

gymnasielärare/kandidat kommunfullmäktige

Charlotta Lundström (L),

kandidat kommunfullmäktige

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