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DEBATT 2026-06-16 KL. 16:00

Debatt: Ett viktigt steg i rätt riktning

Debatt: Ett viktigt steg i rätt riktning
Carita Boulwén (SD), riksdagsledamot, signerar debattartikeln om obehöriga i spåren. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I Norra Halland den 6 maj uppmärksammas Trafikverkets och Jernhusens nya satsning för att stoppa obehöriga i spårområden. Det är ett viktigt initiativ. Problemet är allvarligt och leder både till livsfarliga situationer och stora störningar i tågtrafiken. Men det viktiga är att satsningen inte bara handlar om information och kampanjer, utan också om bättre samarbete mellan aktörer, ökad kunskap om riskbeteenden och ett tydligare fokus på förebyggande säkerhetsarbete kring våra järnvägar.

Det här är ett viktigt steg i rätt riktning.

Jag har under flera år drivit frågan i riksdagen om att staten måste ta säkerheten kring järnvägar och stationer på större allvar. I motioner har jag bland annat föreslagit att Trafikverket ska få i uppdrag att utreda skyddsbarriärer och andra säkerhetslösningar mellan perrong och spår på stationer där tåg passerar i mycket höga hastigheter.

Bakgrunden är enkel. På många stationer i Sverige, inte minst här i Kungsbacka, passerar tåg i mycket hög fart samtidigt som människor står nära spåret på öppna perronger utan något egentligt skydd. Men det handlar också om andra platser där personer kan ta sig ut på spåren, exempelvis längs järnvägssträckor med bristande avskärmning eller vid obevakade passager. Det kan handla om barnfamiljer, äldre eller personer med funktionsnedsättning. Det räcker med ett fall, en knuff eller ett ögonblicks ouppmärksamhet för att konsekvenserna ska bli förödande.

I mina motioner har jag också lyft behovet av bättre intrångsskydd längs utsatta järnvägssträckor, fler suicidpreventiva åtgärder och en nationell översyn av säkerheten vid genomfartsstationer och perronger. Jag har även pekat på att flera andra länder redan använder olika former av plattformsskydd, avskärmningar och säkerhetslösningar som minskar riskerna för både olyckor och dödsfall.

Staten behöver bli bättre på att arbeta förebyggande innan tragedier inträffar, inte bara utreda dem efteråt.

Därför välkomnar jag att frågan nu får större uppmärksamhet. För varje liv som kan räddas är detta ett arbete som måste tas på största allvar.

Carita Boulwén (SD),

riksdagsledamot

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