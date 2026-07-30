Debatt: Hur går visionen för en grön småstad?

Violet Dunér undrar hur visionen för ett hållbart Kungsbacka går ihop med bostadsbristen och säger att Boverket klassar Kungsbacka som en stad med bostadsbrist! Men Lantbrukarnas Riksförbund klandrar å sin sida Kungsbacka för alla byggen som görs på livsviktig och brukbar åkermark! Vem säger att vi alltid kan importera tomater, meloner och hallon? Att någon annan förser oss med mat när odlingsmarken är borta?
En småstad kan inte vara tillgänglig för alla, som Violet skriver! Om vi skulle bygga för alla blir det till sist på bekostnad av åkrar, grönområden, parker, träd, skugga att söka skydd under, ren luft att andas och småstadskänslan med en vacker stadsmiljö. Och är det inte redan på väg att ske? Kungsbacka som en gång var en pittoresk trästad består nu av så höga hus att solen inte alltid når ned, trafikstockningar, översvämningar och parkeringshus som stora, futuristiska monster.
Vi kan komma att ångra oss bittert för alla höga hus som byggts tätt, tätt där det tidigare växte havre och korn och för oåterkalleligt förstörd åkermark. Det handlar inte bara om arbetsmarknad och tillgänglighet utan om liv och klimat. Frid och harmoni.
Lena Brorsson Alminger
Ålder kan vara svårt att relatera till ibland. Men gör man det på rätt sätt så kan man känna sig ung länge. I alla fall så länge som veteranerna i Deep Purple och Rolling Stones inte bara släpper samlingsskivor utan faktiskt mycket bra ny musik.