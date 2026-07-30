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DEBATT 2026-08-04 KL. 10:23

Debatt: Hur går visionen för en grön småstad?

Av Ronny Karlsson

Debatt: Hur går visionen för en grön småstad?
Debattartikeln handlar om att bygga på åkermark. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Violet Dunér undrar hur visionen för ett hållbart Kungsbacka går ihop med bostadsbristen och säger att Boverket klassar Kungsbacka som en stad med bostadsbrist! Men Lantbrukarnas Riksförbund klandrar å sin sida Kungsbacka för alla byggen som görs på livsviktig och brukbar åkermark! Vem säger att vi alltid kan importera tomater, meloner och hallon? Att någon annan förser oss med mat när odlingsmarken är borta?

En småstad kan inte vara tillgänglig för alla, som Violet skriver! Om vi skulle bygga för alla blir det till sist på bekostnad av åkrar, grönområden, parker, träd, skugga att söka skydd under, ren luft att andas och småstadskänslan med en vacker stadsmiljö. Och är det inte redan på väg att ske? Kungsbacka som en gång var en pittoresk trästad består nu av så höga hus att solen inte alltid når ned, trafikstockningar, översvämningar och parkeringshus som stora, futuristiska monster.

Vi kan komma att ångra oss bittert för alla höga hus som byggts tätt, tätt där det tidigare växte havre och korn och för oåterkalleligt förstörd åkermark. Det handlar inte bara om arbetsmarknad och tillgänglighet utan om liv och klimat. Frid och harmoni.

Lena Brorsson Alminger



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