Nya fynd: Hunehals borg är äldre än man trott

Senaste utgrävningen vid Hunehals borg gjordes 2021 och nu har de fynd som gjordes då bekräftats i en rapport. Bland annat framkom nya uppgifter om att borgen funnits längre än vad man tidigare trott.
– Troligen från 1250 och det har hittats rester av importerad glaserad keramik vilket innebär att borgen funnits ända fram till 1400-talet, säger Rose-Marie Eriksson, ordförande i Föreningen Hunehals borg.
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