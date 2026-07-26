Debatt: Ingen ska behöva växa upp i skuggan

Carita Boulwén, SD. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Replik på Tommy Rydfeldt ”Glöm inte bort skuggsyskonen”

Det här är en fråga som berör mig djupt. Jag har själv ett barn som drabbades av cancer. Vi hade den fantastiska lyckan att vårt barn blev friskt, men under de åren såg jag med egna ögon hur hela familjen påverkas, inte minst syskonen. De får ofta stå tillbaka, oroa sig i det tysta och ta ett större ansvar än barn egentligen ska behöva bära.

För familjer där ett barn har en livslång funktionsnedsättning tar den situationen aldrig riktigt slut. Därför är det så viktigt att vi också ser skuggsyskonen och erbjuder dem stöd. De behöver få vara just barn, inte bara den som alltid förväntas förstå och anpassa sig.

Därför är jag glad över att vi i Sverigedemokraterna ställde oss bakom Alliansens förslag om riktade insatser. Jag beklagar samtidigt att Socialdemokraterna valde att inte ta ställning och att Miljöpartiet röstade nej. När det handlar om barns välmående borde vi kunna samla oss över partigränserna.

Alla barn i en familj som lever med stora omsorgsbehov förtjänar att bli sedda. Ingen ska behöva växa upp i skuggan.

Carita Boulwén (SD)

Riksdagsledamot

Ledamot Kungsbacka Kommunfullmäktige