Trafikolycka med flera fordon på E6 – vägen stängdes av

Av Ronny Karlsson

Räddningstjänsten har fått in ett larm om en trafikolycka på E6 under tisdagsförmiddagen. Flera fordon ska vara inblandade och vägen stängdes av.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 11.33 och olyckan ska ha inträffat på E6 strax norr om Säröavfarten, i södergående riktning.

Räddningstjänsten är på väg till platsen och SOS Alarm uppmanar trafikanter att lämna plats för utryckningsfordon samt om möjligt välja en annan väg.

– Det är två bilar som har gått ihop och står i vänster körfält enligt de uppgifter vi fått, säger Johan Eklund, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg, klockan 11.40.

Enligt Trafikverket är vägen avstängd och det är stor påverkan på trafiken.

Klockan 11.55 hade trafiken släppts på i en fil.

– Vi flyttade bilarna över till höger sida. Alla personer var ute ur bilarna när vi kom fram. Vi har sanerat och trafiken kommer vara påverkad en stund till, säger Bosse Florell, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.

Även polis larmades till platsen.

– Initiala beskrivs det som påkörning bakifrån. Det finns inga uppgifter om personskador. Vi har varit på plats för att jobbat med trafikdirigering, säger Adam Isaksson Samara, polisens presstalesperson i region Väst.

Klockan 12.20 hade vägen öppnat upp för trafik igen.

Polisen utfärdade en ordningsbot för att ej ha anpassat avståndet till framförande fordon.