Badkollen: Så varmt är vattnet vid våra badplatser

Av Johanna Simonsson

Doppar du tån, kastar dig i eller står du och tvekar på bryggan? Här är de senaste badvattentemperaturerna – och ingen av badplatserna når över 20 grader.



Så varmt är det i vattnet vid din badplats. Foto: AI-genererad bild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Så varmt är det i vattnet vid din badplats:

Gårda brygga: 18 grader (27 juli)

Utholmen: 19 grader (2 aug)

Smarholmen: 18 grader (3 aug)

Åsa Vita Sand: 18 grader (3 aug)

Lygnern: 17 grader (3 aug)

Stora Hornsjön: 20 grader (3 aug)

Tjolöholm: 19 grader (3 aug)

Torstensvik: 18 grader (3 aug)

Stora Iglakärr: 20 grader (2 aug)

Hanhals: 20 grader (3 aug)

Lerkils: 18 grader (3 aug)