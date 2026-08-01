Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-08-03 KL. 16:00

Badkollen: Så varmt är vattnet vid våra badplatser

Av Johanna Simonsson

Doppar du tån, kastar dig i eller står du och tvekar på bryggan? Här är de senaste badvattentemperaturerna – och ingen av badplatserna når över 20 grader.

Badkollen: Så varmt är vattnet vid våra badplatser
Så varmt är det i vattnet vid din badplats. Foto: AI-genererad bild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Så varmt är det i vattnet vid din badplats:

Gårda brygga: 18 grader (27 juli)

Utholmen: 19 grader (2 aug)

Smarholmen: 18 grader (3 aug)

Åsa Vita Sand: 18 grader (3 aug)

Lygnern: 17 grader (3 aug)

Stora Hornsjön: 20 grader (3 aug)

Tjolöholm: 19 grader (3 aug)

Torstensvik: 18 grader (3 aug)

Stora Iglakärr: 20 grader (2 aug)

Hanhals: 20 grader (3 aug)

Lerkils: 18 grader (3 aug)



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-08-03 KL. 20:00
Boende vid badstrand har fått nog: ”Tagits över av campare”
Premium | NYHETER 2026-08-03 KL. 18:00
Villa med havsutsikt och stor terrass väckte intresse
NYHETER 2026-08-03 KL. 16:00
Badkollen: Så varmt är vattnet vid våra badplatser
NYHETER 2026-08-03 KL. 13:46
Högsommar följt av åska – så blir vädret i veckan
Premium | NYHETER 2026-08-03 KL. 12:50
64 år med körkort – döms för rattfylla efter krogbesök
Premium | NYHETER 2026-08-03 KL. 12:10
Flera intressenter för det klassiska gatuköket
NYHETER 2026-08-03 KL. 11:25
Stöldförsök på köpcentrat – hade kläder för 6 000 kronor
NYHETER 2026-08-03 KL. 10:31
Väskor stals ur bil – bakruta krossades utanför kyrka
NYHETER 2026-08-03 KL. 09:51
Misstänkt efter inbrott i bostad flydde – bil beslagtogs
Premium | NYHETER 2026-08-03 KL. 07:50
Stämning ska få bort stenar som blockerar tillfart

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-08-03 KL. 07:50
Stämning ska få bort stenar som blockerar tillfart
Premium | NYHETER 2026-08-03 KL. 12:10
Flera intressenter för det klassiska gatuköket
NYHETER 2026-08-03 KL. 13:46
Högsommar följt av åska – så blir vädret i veckan
Premium | NYHETER 2026-08-02 KL. 09:00
Nu ska Bertil hålla i gång Eva och Leif
NYHETER 2026-08-03 KL. 09:51
Misstänkt efter inbrott i bostad flydde – bil beslagtogs

Fler nyheter

Blåljus: Larm om brand i flerfamiljshusNöje: Villa med havsutsikt och stor terrass väckte intresseBlåljus: Larm om brand i terrängNyheter: Badkollen: Så varmt är vattnet vid våra badplatser
Boende vid badstrand har fått nog: ”Tagits över av campare”
NYHETER 2026-08-03 KL. 20:00
Premium

Boende vid badstrand har fått nog: ”Tagits över av campare”

TV-klipp och nyheter

Brokonstruktören David sadlar om – ska bli lärare
2026-08-03 KL. 19:00
Premium

Brokonstruktören David sadlar om – ska bli lärare

Flera intressenter för det klassiska gatuköket
2026-08-03 KL. 12:10
Premium

Flera intressenter för det klassiska gatuköket

Villa med havsutsikt och stor terrass väckte intresse
2026-08-03 KL. 18:00
Premium

Villa med havsutsikt och stor terrass väckte intresse

Badkollen: Så varmt är vattnet vid våra badplatser
2026-08-03 KL. 16:00

Badkollen: Så varmt är vattnet vid våra badplatser

Larm om brand i flerfamiljshus
BLÅLJUS 2026-08-03 KL. 19:43

Larm om brand i flerfamiljshus

Larm om brand i terräng
BLÅLJUS 2026-08-03 KL. 17:14

Larm om brand i terräng

Debatt: Kungsbacka skulle inte må bra av Miljöpartiet
DEBATT 2026-08-03 KL. 17:00

Debatt: Kungsbacka skulle inte må bra av Miljöpartiet

Högsommar följt av åska – så blir vädret i veckan
NYHETER 2026-08-03 KL. 13:46

Högsommar följt av åska – så blir vädret i veckan

64 år med körkort – döms för rattfylla efter krogbesök
NYHETER 2026-08-03 KL. 12:50
Premium

64 år med körkort – döms för rattfylla efter krogbesök

Stöldförsök på köpcentrat – hade kläder för 6 000 kronor
NYHETER 2026-08-03 KL. 11:25

Stöldförsök på köpcentrat – hade kläder för 6 000 kronor

Väskor stals ur bil – bakruta krossades utanför kyrka
NYHETER 2026-08-03 KL. 10:31

Väskor stals ur bil – bakruta krossades utanför kyrka

Misstänkt efter inbrott i bostad flydde – bil beslagtogs
NYHETER 2026-08-03 KL. 09:51

Misstänkt efter inbrott i bostad flydde – bil beslagtogs

Vann första matchen sedan i maj
FOTBOLL 2026-08-03 KL. 09:22
Premium

Vann första matchen sedan i maj

Åsa nollade jumbon
FOTBOLL 2026-08-03 KL. 08:27
Premium

Åsa nollade jumbon

Stämning ska få bort stenar som blockerar tillfart
NYHETER 2026-08-03 KL. 07:50
Premium

Stämning ska få bort stenar som blockerar tillfart

Personbil körde in i lyktstolpe – anmälan upprättad
NYHETER 2026-08-03 KL. 07:14

Personbil körde in i lyktstolpe – anmälan upprättad

Mindre brand i byggnad under natten
NYHETER 2026-08-03 KL. 06:33

Mindre brand i byggnad under natten

Invasiva växten ska stoppas – här finns den i Kungsbacka
NYHETER 2026-08-02 KL. 16:45
Premium

Invasiva växten ska stoppas – här finns den i Kungsbacka

Krönika: Lite mindre svenskt på sommaren
KRÖNIKOR 2026-08-02 KL. 16:00
Premium

Krönika: Lite mindre svenskt på sommaren

Seniormässa med många utställare i höst
NYHETER 2026-08-02 KL. 15:00
Premium

Seniormässa med många utställare i höst

Debatt: Framtiden stannar inte – varför ska Frillesås göra det?
DEBATT 2026-08-02 KL. 14:00

Debatt: Framtiden stannar inte – varför ska Frillesås göra det?

Debatt: Hoppas väljarna uppskattar handlingskraft
DEBATT 2026-08-02 KL. 11:45

Debatt: Hoppas väljarna uppskattar handlingskraft

Han folkbildar om kärnkraft – utan partipolitik
NYHETER 2026-08-02 KL. 11:00
Premium

Han folkbildar om kärnkraft – utan partipolitik

Hundar kräver tid, pengar och ett ihållande intresse
NYHETER 2026-08-02 KL. 09:45
Premium

Hundar kräver tid, pengar och ett ihållande intresse

Det ska du tänka på när du skaffar valp

Misstänkt rattfull stoppades av polis
BLÅLJUS 2026-08-02 KL. 09:17

Misstänkt rattfull stoppades av polis

Nu ska Bertil hålla i gång Eva och Leif
NYHETER 2026-08-02 KL. 09:00
Premium

Nu ska Bertil hålla i gång Eva och Leif

Rubin:
SPORT 2026-08-01 KL. 16:45
Premium

Rubin: "Rörelser man inte borde göra som människa"

Aktivitetsbank på gång – här ska den placeras
NYHETER 2026-08-01 KL. 16:00
Premium

Aktivitetsbank på gång – här ska den placeras

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-08-03 KL. 20:00
Boende vid badstrand har fått nog: ”Tagits över av campare”
BLÅLJUS 2026-08-03 KL. 19:43
Larm om brand i flerfamiljshus
Premium | FAMILJ 2026-08-03 KL. 19:00
Brokonstruktören David sadlar om – ska bli lärare
Premium | NYHETER 2026-08-03 KL. 18:00
Villa med havsutsikt och stor terrass väckte intresse
BLÅLJUS 2026-08-03 KL. 17:14
Larm om brand i terräng
DEBATT 2026-08-03 KL. 17:00
Debatt: Kungsbacka skulle inte må bra av Miljöpartiet
NYHETER 2026-08-03 KL. 16:00
Badkollen: Så varmt är vattnet vid våra badplatser
NYHETER 2026-08-03 KL. 13:46
Högsommar följt av åska – så blir vädret i veckan
Premium | NYHETER 2026-08-03 KL. 12:50
64 år med körkort – döms för rattfylla efter krogbesök
Premium | NYHETER 2026-08-03 KL. 12:10
Flera intressenter för det klassiska gatuköket
NYHETER 2026-08-03 KL. 11:25
Stöldförsök på köpcentrat – hade kläder för 6 000 kronor
NYHETER 2026-08-03 KL. 10:31
Väskor stals ur bil – bakruta krossades utanför kyrka

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Nöjeskrönika: Gubbarna som håller mig ung länge

Nöjeskrönika: Gubbarna som håller mig ung länge

Ålder kan vara svårt att relatera till ibland. Men gör man det på rätt sätt så kan man känna sig ung länge. I alla fall så länge som veteranerna i Deep Purple och Rolling Stones inte bara släpper samlingsskivor utan faktiskt mycket bra ny musik.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.