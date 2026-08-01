Badkollen: Så varmt är vattnet vid våra badplatser

Doppar du tån, kastar dig i eller står du och tvekar på bryggan? Här är de senaste badvattentemperaturerna – och ingen av badplatserna når över 20 grader.
Så varmt är det i vattnet vid din badplats:
Gårda brygga: 18 grader (27 juli)
Utholmen: 19 grader (2 aug)
Smarholmen: 18 grader (3 aug)
Åsa Vita Sand: 18 grader (3 aug)
Lygnern: 17 grader (3 aug)
Stora Hornsjön: 20 grader (3 aug)
Tjolöholm: 19 grader (3 aug)
Torstensvik: 18 grader (3 aug)
Stora Iglakärr: 20 grader (2 aug)
Hanhals: 20 grader (3 aug)
Lerkils: 18 grader (3 aug)
Det ska du tänka på när du skaffar valp
Ålder kan vara svårt att relatera till ibland. Men gör man det på rätt sätt så kan man känna sig ung länge. I alla fall så länge som veteranerna i Deep Purple och Rolling Stones inte bara släpper samlingsskivor utan faktiskt mycket bra ny musik.