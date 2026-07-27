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DEBATT 2026-08-01 KL. 10:45

Debatt: Se till att bygga trygghetsboenden

Debatt: Se till att bygga trygghetsboenden
Agnetha Ernegård. Arkivfoto: Norra Halland

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Låt Eksta eller annan aktör få bygga fler Trygghetsboenden samt 55+ boenden! 2006 stod BoViva i Göteborg klart, där jag fick den trevliga uppgiften att skapa ett nytt koncept, vilket kan liknas med det som idag kallas Trygghetsboende.

98 lägenheter fylldes snabbt med hyresgäster, 55+, gifta par samt ensamstående, som i de flesta fall sålt sina hus och nu ville bo i hyreslägenhet, men med den skillnaden från ”vanlig” hyresrätt att här fick man service under dagtid som bestod i; bemannad reception, matsal (fullt utrustad med ugnar och kylar) som flitigt användes vid olika arrangemang,

Två stycken möblerade enrummare som anhöriga fick mot en liten peng hyra då de kom på besök, förmiddagsfika som serverades i gemensam lokal, datarum (där enklare utbildning ingick), gym med personlig tränare, sköterska två tim per vecka. Detta ingick i det baspaket som betaldes utöver hyran. Jag har mycket att berätta om hur ensamma personer flyttade in, som efter bara några månader hade fått fullt av nya vänner i husen. Vi hade författarkvällar, bridgeklubb, åkte på kryssningar och bussresor, modevisningar och gemensamma trevliga jul o midsommarfiranden. Det fanns alltid en anledning att fira något eller någon. Det första bröllopet stod efter 1,5 år mellan två hyresgäster!

För mig var detta nog det allra trevligaste arbete jag haft och jag vet att ”mina” hyresgäster tyckte detta var ett fantastiskt sätt att bo i. Låt fler få uppleva detta, här och nu i Kungsbacka! Tilläggas kan att vissa hyresgäster hade hemtjänst och då planerade hemtjänsten att göra besök till flera samtidigt, vilket sparade både tid, personal och pengar för hemtjänsten Hisingen.

Se nu till att det byggs fler bostäder med detta fina koncept. I dagsläget är det 566 personer som har uppnått rätt ålder och valt trygghetsboende i sin intresseanmälan i Kungsbacka bostadskö, men även de som inte valt att bocka i trygghetsboende i sin intresseanmälan kan ändå söka dessa lägenheter om de har uppnått rätt ålder.

Agnetha Ernegård

Kungsbackaborna



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