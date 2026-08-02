Så varmt är det i vattnet – se temperaturen vid din badplats

Sommaren håller i sig med sol och 26 grader under tisdagen. Men hur varmt är det egentligen i vattnet? En av badplatserna har nu passerat 20 grader. Här kan du se temperaturen vid din badplats.
Så varmt är det i vattnet vid din badplats:
Gårda brygga: 18 grader (27 juli)
Utholmen: 20 grader (3 augusti)
Smarholmen: 18 grader (3 augusti)
Åsa Vita Sand: 18 grader (4 augusti)
Lygnern: 18 grader (4 augusti)
Stora Hornsjön: 20 grader (4 augusti)
Tjolöholm: 19 grader (4 augusti)
Torstensvik: 19 grader (4 augusti)
Stora Iglakärr: 20 grader (4 augusti)
Hanhals: 21 grader (4 augusti)
Lerkils: 18 grader (4 augusti)
Ålder kan vara svårt att relatera till ibland. Men gör man det på rätt sätt så kan man känna sig ung länge. I alla fall så länge som veteranerna i Deep Purple och Rolling Stones inte bara släpper samlingsskivor utan faktiskt mycket bra ny musik.