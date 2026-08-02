Så varmt är det i vattnet – se temperaturen vid din badplats

Av Johanna Simonsson

Sommaren håller i sig med sol och 26 grader under tisdagen. Men hur varmt är det egentligen i vattnet? En av badplatserna har nu passerat 20 grader. Här kan du se temperaturen vid din badplats.

Sugen på ett dopp? Här kan du se hur varmt vattnet är vid din badplats. Foto: AI-genererad bild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Så varmt är det i vattnet vid din badplats:

Gårda brygga: 18 grader (27 juli)

Utholmen: 20 grader (3 augusti)

Smarholmen: 18 grader (3 augusti)

Åsa Vita Sand: 18 grader (4 augusti)

Lygnern: 18 grader (4 augusti)

Stora Hornsjön: 20 grader (4 augusti)

Tjolöholm: 19 grader (4 augusti)

Torstensvik: 19 grader (4 augusti)

Stora Iglakärr: 20 grader (4 augusti)

Hanhals: 21 grader (4 augusti)

Lerkils: 18 grader (4 augusti)