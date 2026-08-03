Countryfeber när krögare och företagare ordnar festival

Den 7-8 augusti blir det country för hela slanten i Kungsbacka. Innerstadskärnan förvandlas till ett festivalområde med westernkänsla, livemusik, linedance och utställare.
– Vi vill skapa en levande mötesplats och det brukar vara uppskattat när vi gör arrangemang tillsammans, säger Stefan Sumner som driver Prinsen Bar & Kök.
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