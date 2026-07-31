Väskor stals ur bil – bakruta krossades utanför kyrka

En bil som stod parkerad utanför en kyrka fick ovälkommet besök.
– De har slagit sönder bakrutan och stulit två väskor, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.
Det var under söndagseftermiddagen som polisen fick larm om en stöld från en bil.
– Det var utanför Vallda kyrka. Vi har upprättat en anmälan om stöld, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.
Enligt polisen fick tjuven med sig två väskor från bilen efter att ha slagit sönder bakrutan.
Under sommaren har en rad liknande brott utförts i Kungsbacka. Norra Halland berättde för ett par veckor sedan hur fem inbrott i olika bilar gjorts på kort tid. Då uppmanades allmänheten att inte låta värdesaker ligga kvar i bilen vid till exempel ett stopp vid en badplats.
Det ska du tänka på när du skaffar valp
Ålder kan vara svårt att relatera till ibland. Men gör man det på rätt sätt så kan man känna sig ung länge. I alla fall så länge som veteranerna i Deep Purple och Rolling Stones inte bara släpper samlingsskivor utan faktiskt mycket bra ny musik.