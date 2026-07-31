Väskor stals ur bil – bakruta krossades utanför kyrka

Av Johanna Simonsson

En bil som stod parkerad utanför en kyrka fick ovälkommet besök.

– De har slagit sönder bakrutan och stulit två väskor, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.



Väskor stals från en parkerad bil och polisen utreder nu stölden. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var under söndagseftermiddagen som polisen fick larm om en stöld från en bil.

– Det var utanför Vallda kyrka. Vi har upprättat en anmälan om stöld, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.

Enligt polisen fick tjuven med sig två väskor från bilen efter att ha slagit sönder bakrutan.

Under sommaren har en rad liknande brott utförts i Kungsbacka. Norra Halland berättde för ett par veckor sedan hur fem inbrott i olika bilar gjorts på kort tid. Då uppmanades allmänheten att inte låta värdesaker ligga kvar i bilen vid till exempel ett stopp vid en badplats.