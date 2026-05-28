Ett larm om brand i terräng fick räddningstjänsten att rycka ut.
Det är torrt i skog och mark och larmet om en förmodad gräsbrand vid Lilla Iglakärr kom vid 16.40 på måndagen.
Enligt räddningstjänstens ledningscentral brinner det dock inte utan är en liten rishög som ryker.
– Vi är snart framme och ska vattna på den nu för säkerhets skull.
Christina Nordwall
0300 521362
christina.nordwall@norrahalland.se
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