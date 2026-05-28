Larm om brand i terräng

Av Christina Nordwall

Ett larm om brand i terräng fick räddningstjänsten att rycka ut.



Larm om brand vid Lilla Iglakärr. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det är torrt i skog och mark och larmet om en förmodad gräsbrand vid Lilla Iglakärr kom vid 16.40 på måndagen.

Enligt räddningstjänstens ledningscentral brinner det dock inte utan är en liten rishög som ryker.

– Vi är snart framme och ska vattna på den nu för säkerhets skull.

Christina Nordwall

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christina.nordwall@norrahalland.se