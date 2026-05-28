Larm om brand i flerfamiljshus

Av Christina Nordwall

Det var vid halv åtta på måndagskvällen som räddningstjänsten larmades om att det brann i en flerfamiljsbyggnad i centrala Kungsbacka.



Räddningstjänsten fick larm om att det brann i ett flerfamiljshus. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Branden som ska ha brutit ut i en byggnad på Guldgubbegatan visade sig vara brand i en kastrull.

Enligt räddningstjänstens ledningscentral ska den nu vara släckt och man håller på att ventilera.