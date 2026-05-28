Larm om brand i flerfamiljshus

Det var vid halv åtta på måndagskvällen som räddningstjänsten larmades om att det brann i en flerfamiljsbyggnad i centrala Kungsbacka.
Branden som ska ha brutit ut i en byggnad på Guldgubbegatan visade sig vara brand i en kastrull.
Enligt räddningstjänstens ledningscentral ska den nu vara släckt och man håller på att ventilera.
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Ålder kan vara svårt att relatera till ibland. Men gör man det på rätt sätt så kan man känna sig ung länge. I alla fall så länge som veteranerna i Deep Purple och Rolling Stones inte bara släpper samlingsskivor utan faktiskt mycket bra ny musik.