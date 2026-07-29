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DEBATT 2026-08-03 KL. 17:00

Debatt: Kungsbacka skulle inte må bra av Miljöpartiet

Debatt: Kungsbacka skulle inte må bra av Miljöpartiet
Tommy Rydfeldt (L). Foto: Ronny Karlsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det fanns en tid då miljöpartiet var ett grönt mittenparti med liberala inslag. Men det är längesedan som de var friskolornas stora vän och medverkade till att lätta upp LAS regler för småföretagare.

Den ekonomiska politiken de för idag är en variant av socialistisk planekonomi där staten styr via förbud och styrda bidrag.

I en insändare i Norra Halland påstår deras företrädare att Kungsbacka skulle må bra av något nytt. Givetvis behöver en kommun utvecklas och förnya sig men Miljöpartiets förslag innebär avveckling, stiltje och pekpinnar.

Låt mig ta några exempel på vad deras politik innebär :

• Ingen ny Onsalaväg

• Politiskt skapat trafikkaos eftersom MP säger nej till alla åtgärder för att få trafiken flyta i Kungsbacka stad.

• Bara vegetarisk skolmat. Kött förbjuds. Men gärna alger till lunch.

• Ungdomar ska ”utbildas” i att det är fel att äta kött. Känns lite som DDR.

• Miljöpartiet vill låna ca: 90 miljoner i budget 2027. Det blir nästan en miljard i extra lån på 10 år.

Man skriver att Kungsbacka inte växer, vilket inte stämmer. Däremot växer inte svenska kommuner så mycket längre då vi inte tar emot 100.000-150.000 flyktingar varje år, något Miljöpartiet, av texten att döma, vill återgå till.

Gillar man punkterna ovan så rösta absolut på Miljöpartiet.

Vill man se en fortsatt utveckling av Kungsbacka i borgerlig riktning är alliansen, med starkt inslag av Liberalerna, det självklara valet.

Det skulle Kungsbacka må bra av.

Tommy Rydfeldt

Liberalerna



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