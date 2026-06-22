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FAMILJ 2026-08-03 KL. 19:00
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Brokonstruktören David sadlar om – ska bli lärare

Av Sven Lundstedt

Efter nio år bakom dataskärmen sadlar civilingenjören om och blir lärare. Sedan han själv fick barn vill han göra en insats och arbeta för en bättre skola.

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