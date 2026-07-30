Debatt: Rejält omtag krävs för omsorgen i Kungsbacka

Per Hoel (SD) är en av debattörerna. Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Kungsbackas omsorg behöver ett rejält omtag. Under flera år har medarbetare larmat om en ohållbar arbetsmiljö och bristande förutsättningar för att ge omsorgstagarna den vård och omsorg de har rätt till. Den senaste tidens debatt har ytterligare bekräftat den bild som många medarbetare länge har beskrivit.

Sverigedemokraterna har under lång tid uppmärksammat problemen och drivit på för förändring. När de senaste allvarliga uppgifterna framkom begärde vi därför ett extrainsatt nämndmöte, vilket vi välkomnar att nämnden ställde sig bakom.

Nu behöver vi ta arbetet vidare och tillsammans hitta hållbara lösningar, för våra omsorgstagares och medarbetares skull.

En trygg och värdig omsorg kräver att personalen har rimliga villkor i sitt arbete. Hållbara scheman, tid för återhämtning och bättre framförhållning är avgörande för en välfungerande verksamhet. När detta saknas blir konsekvenserna tydliga. Medarbetare slits ut, erfarna kollegor lämnar verksamheten och värdefull kompetens och kontinuitet går förlorad.

I slutändan drabbar det de människor som varje dag är beroende av en trygg och sammanhållen omsorg.

Förändringen kräver också ett tydligt, närvarande och lyhört ledarskap som ger medarbetarna stöd, delaktighet och goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Bemanningen måste motsvara verksamhetens behov. Omsorgen behöver tillräckligt många medarbetare och rätt kompetens. Det är avgörande för en trygg, säker och värdig omsorg.

Planeringen behöver fungera bättre i praktiken. Syftet med GIB var att skapa en mer hållbar verksamhet genom bättre planering och bemanning. Planeringen måste vara ett stöd för verksamheten, inte ett hinder.

Vi i Sverigedemokraterna har under lång tid drivit på för att avskaffa minutstyrningen på riktigt och samtidigt lyft behovet av rimliga körtider mellan omsorgstagarna. Planeringen måste utgå från verkligheten, inte bygga på orealistiska tidsramar.

Nu är det dags att gå från ord till handling. Våra äldre, sjuka, sköra och andra som är beroende av stöd förtjänar en trygg och värdig omsorg. Personalen som varje dag finns där för dem förtjänar arbetsvillkor som gör det möjligt att ge den omsorg de vill ge och orka stanna kvar i yrket.

Det är den riktning Sverigedemokraterna kommer att fortsätta arbeta för. Nu hoppas vi att alla kan lägga prestigen åt sidan och tillsammans ta det ansvar som krävs för att stärka omsorgen, för våra omsorgstagares och medarbetares skull

Carita Boulwén (SD)

Riksdagsledamot

Per Hoel (SD)

Nämnden för vård och omsorg

Göran Ottosson (SD)

Nämnden för vård och omsorg

Hans Ädel (SD)

Nämnden för vård och omsorg