Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
DEBATT 2026-08-04 KL. 13:55

Debatt: Rejält omtag krävs för omsorgen i Kungsbacka

Debatt: Rejält omtag krävs för omsorgen i Kungsbacka
Per Hoel (SD) är en av debattörerna. Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Kungsbackas omsorg behöver ett rejält omtag. Under flera år har medarbetare larmat om en ohållbar arbetsmiljö och bristande förutsättningar för att ge omsorgstagarna den vård och omsorg de har rätt till. Den senaste tidens debatt har ytterligare bekräftat den bild som många medarbetare länge har beskrivit.

Sverigedemokraterna har under lång tid uppmärksammat problemen och drivit på för förändring. När de senaste allvarliga uppgifterna framkom begärde vi därför ett extrainsatt nämndmöte, vilket vi välkomnar att nämnden ställde sig bakom.

Nu behöver vi ta arbetet vidare och tillsammans hitta hållbara lösningar, för våra omsorgstagares och medarbetares skull.

En trygg och värdig omsorg kräver att personalen har rimliga villkor i sitt arbete. Hållbara scheman, tid för återhämtning och bättre framförhållning är avgörande för en välfungerande verksamhet. När detta saknas blir konsekvenserna tydliga. Medarbetare slits ut, erfarna kollegor lämnar verksamheten och värdefull kompetens och kontinuitet går förlorad.

I slutändan drabbar det de människor som varje dag är beroende av en trygg och sammanhållen omsorg.

Förändringen kräver också ett tydligt, närvarande och lyhört ledarskap som ger medarbetarna stöd, delaktighet och goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Bemanningen måste motsvara verksamhetens behov. Omsorgen behöver tillräckligt många medarbetare och rätt kompetens. Det är avgörande för en trygg, säker och värdig omsorg.

Planeringen behöver fungera bättre i praktiken. Syftet med GIB var att skapa en mer hållbar verksamhet genom bättre planering och bemanning. Planeringen måste vara ett stöd för verksamheten, inte ett hinder.

Vi i Sverigedemokraterna har under lång tid drivit på för att avskaffa minutstyrningen på riktigt och samtidigt lyft behovet av rimliga körtider mellan omsorgstagarna. Planeringen måste utgå från verkligheten, inte bygga på orealistiska tidsramar.

Nu är det dags att gå från ord till handling. Våra äldre, sjuka, sköra och andra som är beroende av stöd förtjänar en trygg och värdig omsorg. Personalen som varje dag finns där för dem förtjänar arbetsvillkor som gör det möjligt att ge den omsorg de vill ge och orka stanna kvar i yrket.

Det är den riktning Sverigedemokraterna kommer att fortsätta arbeta för. Nu hoppas vi att alla kan lägga prestigen åt sidan och tillsammans ta det ansvar som krävs för att stärka omsorgen, för våra omsorgstagares och medarbetares skull

Carita Boulwén (SD)

Riksdagsledamot

Per Hoel (SD)

Nämnden för vård och omsorg

Göran Ottosson (SD)

Nämnden för vård och omsorg

Hans Ädel (SD)

Nämnden för vård och omsorg



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I DEBATT

DEBATT 2026-08-04 KL. 13:55
Debatt: Rejält omtag krävs för omsorgen i Kungsbacka
DEBATT 2026-08-04 KL. 10:23
Debatt: Hur går visionen för en grön småstad?
DEBATT 2026-08-03 KL. 17:00
Debatt: Kungsbacka skulle inte må bra av Miljöpartiet
DEBATT 2026-08-02 KL. 14:00
Debatt: Framtiden stannar inte – varför ska Frillesås göra det?
DEBATT 2026-08-02 KL. 11:45
Debatt: Hoppas väljarna uppskattar handlingskraft
DEBATT 2026-08-01 KL. 15:00
Debatt: Ermin Skoric (S) slåss mot ”väderkvarnar”
DEBATT 2026-08-01 KL. 10:45
Debatt: Se till att bygga trygghetsboenden
DEBATT 2026-07-31 KL. 17:00
Debatt: Trevligt med stöd kring cykelvägar
DEBATT 2026-07-31 KL. 10:00
Debatt: Bättre kommunal service kan börja på Klovsten!
DEBATT 2026-07-30 KL. 14:00
Debatt: Ingen ska behöva växa upp i skuggan

Fler nyheter

MEST LÄSTA DEBATT

DEBATT 2026-08-04 KL. 13:55
Debatt: Rejält omtag krävs för omsorgen i Kungsbacka
DEBATT 2026-08-03 KL. 17:00
Debatt: Kungsbacka skulle inte må bra av Miljöpartiet
DEBATT 2026-08-04 KL. 10:23
Debatt: Hur går visionen för en grön småstad?

Fler nyheter

Nyheter: Personal kunde inte ge insatser – utelåsta Nyheter: Så varmt är det i vattnet – se temperaturen vid din badplatsNyheter: Misstanke om brott efter olycka på arbetsplats Blåljus: Trafikolycka med flera fordon på E6 – vägen stängdes av
Boende vid badstrand har fått nog: ”Tagits över av campare”
NYHETER 2026-08-03 KL. 20:00
Premium

Boende vid badstrand har fått nog: ”Tagits över av campare”

TV-klipp och nyheter

Personal kunde inte ge insatser – utelåsta
2026-08-04 KL. 16:55
Premium

Personal kunde inte ge insatser – utelåsta

Så varmt är det i vattnet – se temperaturen vid din badplats
2026-08-04 KL. 16:00

Så varmt är det i vattnet – se temperaturen vid din badplats

Misstanke om brott efter olycka på arbetsplats
2026-08-04 KL. 12:08
Premium

Misstanke om brott efter olycka på arbetsplats

Debatt: Rejält omtag krävs för omsorgen i Kungsbacka
2026-08-04 KL. 13:55

Debatt: Rejält omtag krävs för omsorgen i Kungsbacka

Trafikolycka med flera fordon på E6 – vägen stängdes av
NYHETER 2026-08-04 KL. 11:38

Trafikolycka med flera fordon på E6 – vägen stängdes av

Debatt: Hur går visionen för en grön småstad?
DEBATT 2026-08-04 KL. 10:23

Debatt: Hur går visionen för en grön småstad?

Mopeder i krock – två till sjukhus med ambulans
NYHETER 2026-08-04 KL. 09:43

Mopeder i krock – två till sjukhus med ambulans

Trångt och köer – men då kan nya återvinningen stå klar
NYHETER 2026-08-04 KL. 08:10
Premium

Trångt och köer – men då kan nya återvinningen stå klar

Regler för fullmäktige efterlystes för flera år sedan
NYHETER 2026-08-04 KL. 07:30
Premium

Regler för fullmäktige efterlystes för flera år sedan

Avloppsvatten ut i havet – på grund av en
NYHETER 2026-08-04 KL. 06:45

Avloppsvatten ut i havet – på grund av en "polis"

Larm om brand i flerfamiljshus
BLÅLJUS 2026-08-03 KL. 19:43

Larm om brand i flerfamiljshus

Brokonstruktören David sadlar om – ska bli lärare
FAMILJ 2026-08-03 KL. 19:00
Premium

Brokonstruktören David sadlar om – ska bli lärare

Villa med havsutsikt och stor terrass väckte intresse
NYHETER 2026-08-03 KL. 18:00
Premium

Villa med havsutsikt och stor terrass väckte intresse

Larm om brand i terräng
BLÅLJUS 2026-08-03 KL. 17:14

Larm om brand i terräng

Debatt: Kungsbacka skulle inte må bra av Miljöpartiet
DEBATT 2026-08-03 KL. 17:00

Debatt: Kungsbacka skulle inte må bra av Miljöpartiet

Badkollen: Så varmt är vattnet vid våra badplatser
NYHETER 2026-08-03 KL. 16:00

Badkollen: Så varmt är vattnet vid våra badplatser

Högsommar följt av åska – så blir vädret i veckan
NYHETER 2026-08-03 KL. 13:46

Högsommar följt av åska – så blir vädret i veckan

64 år med körkort – döms för rattfylla efter krogbesök
NYHETER 2026-08-03 KL. 12:50
Premium

64 år med körkort – döms för rattfylla efter krogbesök

Flera intressenter för det klassiska gatuköket
NYHETER 2026-08-03 KL. 12:10
Premium

Flera intressenter för det klassiska gatuköket

Stöldförsök på köpcentrat – hade kläder för 6 000 kronor
NYHETER 2026-08-03 KL. 11:25

Stöldförsök på köpcentrat – hade kläder för 6 000 kronor

Väskor stals ur bil – bakruta krossades utanför kyrka
NYHETER 2026-08-03 KL. 10:31

Väskor stals ur bil – bakruta krossades utanför kyrka

Misstänkt efter inbrott i bostad flydde – bil beslagtogs
NYHETER 2026-08-03 KL. 09:51

Misstänkt efter inbrott i bostad flydde – bil beslagtogs

Vann första matchen sedan i maj
FOTBOLL 2026-08-03 KL. 09:22
Premium

Vann första matchen sedan i maj

Åsa nollade jumbon
FOTBOLL 2026-08-03 KL. 08:27
Premium

Åsa nollade jumbon

Stämning ska få bort stenar som blockerar tillfart
NYHETER 2026-08-03 KL. 07:50
Premium

Stämning ska få bort stenar som blockerar tillfart

Personbil körde in i lyktstolpe – anmälan upprättad
NYHETER 2026-08-03 KL. 07:14

Personbil körde in i lyktstolpe – anmälan upprättad

Mindre brand i byggnad under natten
NYHETER 2026-08-03 KL. 06:33

Mindre brand i byggnad under natten

Invasiva växten ska stoppas – här finns den i Kungsbacka
NYHETER 2026-08-02 KL. 16:45
Premium

Invasiva växten ska stoppas – här finns den i Kungsbacka

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-08-04 KL. 16:55
Personal kunde inte ge insatser – utelåsta
NYHETER 2026-08-04 KL. 16:00
Så varmt är det i vattnet – se temperaturen vid din badplats
DEBATT 2026-08-04 KL. 13:55
Debatt: Rejält omtag krävs för omsorgen i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-08-04 KL. 12:08
Misstanke om brott efter olycka på arbetsplats
NYHETER 2026-08-04 KL. 11:38
Trafikolycka med flera fordon på E6 – vägen stängdes av
DEBATT 2026-08-04 KL. 10:23
Debatt: Hur går visionen för en grön småstad?
NYHETER 2026-08-04 KL. 09:43
Mopeder i krock – två till sjukhus med ambulans
Premium | NYHETER 2026-08-04 KL. 08:10
Trångt och köer – men då kan nya återvinningen stå klar
Premium | NYHETER 2026-08-04 KL. 07:30
Regler för fullmäktige efterlystes för flera år sedan
NYHETER 2026-08-04 KL. 06:45
Avloppsvatten ut i havet – på grund av en "polis"
Premium | NYHETER 2026-08-03 KL. 20:00
Boende vid badstrand har fått nog: ”Tagits över av campare”
BLÅLJUS 2026-08-03 KL. 19:43
Larm om brand i flerfamiljshus

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Nöjeskrönika: Gubbarna som håller mig ung länge

Nöjeskrönika: Gubbarna som håller mig ung länge

Ålder kan vara svårt att relatera till ibland. Men gör man det på rätt sätt så kan man känna sig ung länge. I alla fall så länge som veteranerna i Deep Purple och Rolling Stones inte bara släpper samlingsskivor utan faktiskt mycket bra ny musik.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.