Regler för fullmäktige efterlystes för flera år sedan

Agnetha Ernegård (KB) skrev en motion om en policy för hur ledamöters uppförande i kommunfullmäktige redan 2022, då var svaret att det redan fanns. Hon förvånas över att ordföranden och gruppledarna ändå ska ha möte om ordningsregler i augusti.
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