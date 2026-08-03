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NYHETER 2026-08-04 KL. 07:30
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Regler för fullmäktige efterlystes för flera år sedan

Av Christina Wagner

Agnetha Ernegård (KB) skrev en motion om en policy för hur ledamöters uppförande i kommunfullmäktige redan 2022, då var svaret att det redan fanns. Hon förvånas över att ordföranden och gruppledarna ändå ska ha möte om ordningsregler i augusti.

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