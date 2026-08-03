Trångt och köer – men då kan nya återvinningen stå klar

En större och mer funktionell återvinningscentral på det nya verksamhetsområdet i Klovsten kan börja byggas nästa år och bli klar 2028. Men först ska gator, vatten- och avlopp och annan infrastruktur göras klart. Och en kraftledning måste plockas ner och grävas ner i marken. Det är nämligen under kraftledningen som återvinningscentralen ska anläggas.
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